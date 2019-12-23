«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Снимок из архива Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилил поклонников звездного семейства. Фото разместили на фанатской странице Примадонны в Instagram.

В кадре народная артистка сидит с дочерью Лизой на руках и гладит ее белокурые волосы. И мама, и девочка расплываются в улыбках. На малышке красивое бордовое платье. Наследнице на этом фото не больше трех лет. Сейчас Лизе шесть.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Для преданных фанатов звезды отечественной эстрады, ее мужа и детей фотография стала предновогодним подарком. И Лизе Галкиной, и Пугачевой пользователи посвятили множество комплиментов и отметили, что наследница очень похожа на знаменитую мать.

«Какие вы милые!»

«Алла, как же ты прекрасна! А доченька — ангелочек»;

«Чудо-дочка прекрасной мамы»;

«Одно лицо!»

«Кукленок»;

«Идиллия», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин рассказал, какую реакцию у девушек вызвало видео с сыном Гарри.