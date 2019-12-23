Высокопоставленных чиновников ФТС заподозрили в махинациях

Правоохранительные органы заподозрили сотрудников Федеральной таможенной службы в совершении крупных махинаций.

Как сообщает РЕН ТВ, под подозрение попали начальник управления таможенного дознания в звании генерал-лейтенанта Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро. Кроме того, устанавливается причастность к нарушениям заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

Сотрудники полиции проверяют чиновников на причастность к проводимым аферам. По неофициальной информации, стражи порядка действуют в рамках уже возбужденного уголовного дела. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутата Законодательного собрания Ленинградской области задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве.