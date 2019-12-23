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Учения полиции со школьниками проверяют правоохранители в Татарстане

, 16:15 Эфирная новость 35

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девятиклассники якобы «нападают» на силовиков, а те, вооруженные щитами и дубинками, дают отпор детям.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

В Татарстане полицейские устроили тренировку по разгону несанкционированных митингов. А в качестве статистов решили использовать школьников. Очевидцы сняли учения на видео и выложили в соцсетях. На кадрах видно, как девятиклассники якобы «нападают» на силовиков, а те, вооруженные щитами и дубинками, дают отпор детям. Позже один из школьников рассказал журналистам, что ни их, ни родителей о мероприятии заранее не предупредили.

Вот, как инцидент прокомментировали в МВД Татарстана.

«Участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Тарастан. В связи с этим руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителя отдела МВД России по Тукаевскому району. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщила начальник пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ирина Нижельская.

Проверку начало и Министерство образования республики. Сообщается, что начальник районного отдела образования уволилась после случившегося. Также в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка.

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