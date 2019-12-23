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Составлен список самых востребованных в России профессий

, 15:47 Эфирная новость 64

В тройке лидеров — продавцы-кассиры, повара и педагоги профобразования.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Продать, накормить и научить. Эксперты Научно-исследовательского института труда составили список самых востребованных в России профессий. В опросе приняли участие представители почти тридцати тысяч компаний.

Как сообщают «Известия», на первом месте оказались продавцы-кассиры. Эта специальность наиболее востребована среди специалистов среднего звена. На втором месте — повара, от работников обычных столовых до мастеров элитных ресторанов. Замыкают тройку лидеров педагоги профобразования. Кроме этого в топ-списке: юристы, соцработники, медсестры, педагоги-дефектологи.

Однако, по мнению экспертов, лидерство кассиров может продлиться недолго. Все больше торговых компаний переходят на систему самообслуживания.

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