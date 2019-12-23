Составлен список самых востребованных в России профессий

Продать, накормить и научить. Эксперты Научно-исследовательского института труда составили список самых востребованных в России профессий. В опросе приняли участие представители почти тридцати тысяч компаний.

Как сообщают «Известия», на первом месте оказались продавцы-кассиры. Эта специальность наиболее востребована среди специалистов среднего звена. На втором месте — повара, от работников обычных столовых до мастеров элитных ресторанов. Замыкают тройку лидеров педагоги профобразования. Кроме этого в топ-списке: юристы, соцработники, медсестры, педагоги-дефектологи.

Однако, по мнению экспертов, лидерство кассиров может продлиться недолго. Все больше торговых компаний переходят на систему самообслуживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переутомление на работе влияет на здоровье человека.