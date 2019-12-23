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Путин: Россия будет и дальше реализовывать проекты, подобные Крымскому мосту

, 14:40 | Карина Бернтгольц Видео 164

На церемонии открытия железнодорожного движения по мосту президент РФ рассказал о планах по дальнейшему развитию страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / most. life

На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту президент России Владимир Путин заявил, что строительство переправы — это не единственный масштабный проект, реализация которого запланирована на ближайшее время. Глава государства отметил, что технологическая база РФ позволяет продолжить развитие в заданном направлении.

«Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — подчеркнул Путин.

Планируется, что первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. По словам президента, в 2020 году по мосту проедут более 14 миллионов человек и будет провезено 13 миллионов тонн грузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста.

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