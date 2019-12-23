Роза Сябитова рассказала, где знакомиться с мужчинами в Новый год

В преддверии праздников Роза Сябитова провела ликбез по поиску суженого в новогоднюю ночь, пишет «Ридус».

Сваха рекомендует незамужним девушкам «брать быка за рога» и идти на поиски мужчины в буквальном смысле слова на улицу, а точнее на центральную площадь города.

Сябитова предлагает одиноким девушкам исключить конкуренцию и искать избранника в обществе подруги только в том случае, если одной совсем уж страшно.

Еще один совет от телесвахи: не бросаться на первого встречного и не стесняться встречать новогодние праздники в больших компаниях.

«Главное правило успешного знакомства — искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. В народе говорят, что нельзя ходить в магазин голодным — возьмете первое, что попадется под руку», — наставляет Сябитова.

Прежде чем отправляться на праздник, стоит поинтересоваться будут ли на празднике неженатые кавалеры, делится секретами налаживания личной жизни сваха. В случае получения отрицательного ответа, стоит попросить, чтобы необременные отношениями мужчины тоже получили приглашения.

«Мне бабушка часто говорила: запомним, дерьмо само приплывет, за жемчугом нырять надо», — откровенничает телеведущая.

Будьте активной — сказки про «счастье тебя само найдет» в современном мире не работают.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова рассказала о женитьбе бойфренда.