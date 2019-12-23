  1. Пятый канал
  4. Путин пообщался с мальчиком, мечтавшим побывать на Красной Поляне

Путин пообщался с мальчиком, мечтавшим побывать на Красной Поляне

, 18:46 | Василий Заика Видео 96

Российский лидер исполнил желание десятилетнего жителя Ставрополья в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетним жителем Ставропольского края Андреем Кочетовым, желание которого побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи лидер страны исполнил в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

В 2013 году ребенку был поставлен страшный диагноз. В результате в жизни Андрея Кочетова появились множественные ограничения. Благодаря «Елке желаний» мечты мальчика стали явью. Владимир Путин 5 декабря на полях международного форума добровольцев вытянул висевшую на елке открытку с желанием ребенка.

В ходе рабочей поездки в Адыгею, президент России позвонил Андрею Кочетову и поинтересовался впечатлениями от отдыха на сочинском горнолыжном курорте.

«Здравствуй, Андрюша, привет! На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание», — сказал Владимир Путин.

Во время общения с главой российского государства Андрей Кочетов рассказал о своем первом опыте катания на горных лыжах, о своих впечатлениях и пообещал президенту быть осторожнее на спуске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявлена дата послания Владимира Путина к Федеральному собранию.

Читайте также

«Качественная и безопасная»: в Роспотребнадзоре дали советы по выбору елки

Как задобрить Белую Металлическую Крысу в новогоднее застолье
+6° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

20:13
Военные самолеты США провели многочасовую разведку у западных границ России
20:05
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту — видео
19:56
Глава Boeing Меленберг ушел в отставку
19:49
В ФТС прокомментировали обыски в помещениях ведомства по делу о махинациях
19:42
Первый прямой пассажирский поезд из Санкт-Петербурга направляется в Крым
19:35
«Огнем горит!»: Наталья Штурм шокировала подписчиков снимками из сауны

Сейчас читают

Волочкова с «клумбой» на голове удивила подписчиков — фото
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]