Путин пообщался с мальчиком, мечтавшим побывать на Красной Поляне

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетним жителем Ставропольского края Андреем Кочетовым, желание которого побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи лидер страны исполнил в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

В 2013 году ребенку был поставлен страшный диагноз. В результате в жизни Андрея Кочетова появились множественные ограничения. Благодаря «Елке желаний» мечты мальчика стали явью. Владимир Путин 5 декабря на полях международного форума добровольцев вытянул висевшую на елке открытку с желанием ребенка.

В ходе рабочей поездки в Адыгею, президент России позвонил Андрею Кочетову и поинтересовался впечатлениями от отдыха на сочинском горнолыжном курорте.

«Здравствуй, Андрюша, привет! На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание», — сказал Владимир Путин.

Во время общения с главой российского государства Андрей Кочетов рассказал о своем первом опыте катания на горных лыжах, о своих впечатлениях и пообещал президенту быть осторожнее на спуске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявлена дата послания Владимира Путина к Федеральному собранию.