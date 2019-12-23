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В ФТС прокомментировали обыски в помещениях ведомства по делу о махинациях

, 19:49 | Игорь Рязов 49

В Федеральной таможенной службе России подтвердили, что в отношении некоторых сотрудников проводятся следственные действия.

Фото: www.globallookpress.com / Dinendra Haria

В ФТС России подтвердили, что в отношении некоторых сотрудников службы проводятся следственные действия. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос 5-tv.ru.

«23 декабря 2019 года <…> сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», — говорится в ответе таможенников.

Там же уточняется, что следователи работали в служебных помещениях Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России. Также обыски прошли во Внуковской и Домодедовской таможнях.

«В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает», — говорится в конце сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновников ФТС России задержали по делу о крупных махинациях. Обыски прошли в рамках возбужденного Следственным комитетом РФ уголовного дела.

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