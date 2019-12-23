Чиновники ФТС России задержаны по делу о крупных махинациях

Высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы России задержаны в рамках расследования уголовного дела о махинациях, возбужденного Следственным комитетом РФ.

В причастности к противоправным действиям подозреваются генерал-лейтенант, начальнике Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

В центральном аппарате ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски. В рамках уголовного дела следственные мероприятия также ведутся в домах и квартирах подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутата Законодательного собрания Ленинградской области задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве.