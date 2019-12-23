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  4. Чиновники ФТС России задержаны по делу о крупных махинациях

Чиновники ФТС России задержаны по делу о крупных махинациях

, 12:55 | Карина Бернтгольц 173

В домах подозреваемых, а также в центральном аппарате ФТС, во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски.

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы России задержаны в рамках расследования уголовного дела о махинациях, возбужденного Следственным комитетом РФ.

В причастности к противоправным действиям подозреваются генерал-лейтенант, начальнике Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, замначальника Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

В центральном аппарате ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проходят обыски. В рамках уголовного дела следственные мероприятия также ведутся в домах и квартирах подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутата Законодательного собрания Ленинградской области задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве.

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