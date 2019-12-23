Профессионального бойца смешанных единоборств (MMA) Дмитрия Кузнецова избили в одном из дворов Москвы. 5-tv.ru публикует видео с инцидентом.

На кадрах, снятых камерой уличного наблюдения, видно девушку и молодого человека, достающего холст из багажника автомобиля. Мимо них по тротуару проходят трое неизвестных. Один из мужчин останавливается рядом с Кузнецовым и после недолгого раздумья толкает его в спину.

В результате завязывается спор. Во время разговора агрессивно настроенный незнакомец сильно толкает спортсмена; тот отвечает тем же. После еще пары реплик Кузнецов наносит хулигану удар в голову, от которого тот падает на землю. Тогда друзья сбитого с ног незнакомца накидываются на спортсмена и начинают его избивать.

Остановить их попыталась спутница Кузнецова. Она подошла к пинающим его людям, но ее оттолкнули. Через несколько секунд хулиганы сбежали, а Кузнецов сам поднялся на ноги.

Что боец MMA рассказал о своем избиении в Москве

5-tv.ru удалось связаться с побитым Дмитрием Кузнецовым. Он рассказал, что на него напали 13 декабря в Бибирево. Это произошло, когда он пытался достать холст, предназначенного для его проекта в сфере искусства.

«Шла компания из трех человек, когда проходили мимо, один из них меня толкнул. Я сразу понял, что это спецом (специально — Прим. ред), потому что можно было обойти при всем желании. Я молчать не стал, агрессивно ответил», — рассказал о происшествии Кузнецов.

Боец MMA добавил, что не стал подавать заявление в полицию. По его словам, он не сильно пострадал в результате потасовки — говорит, привык к более серьезным травмам.

«У меня две сечки остались. Не скажу, что это серьезно. Я привык к более серьезным травмам даже. Я думаю, даже шрама не будет», — сказал молодой человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о происшествии с другим бойцом MMA — спортсмена Дмитрия Сосновского арестовали в Москве из-за подозрения в его причастности к похищению человека.