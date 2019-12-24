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  4. «Студень с хренком»: актер Андрей Носков посоветовал правильную новогоднюю закуску

«Студень с хренком»: актер Андрей Носков посоветовал правильную новогоднюю закуску

, 0:53 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 46

Артист уверен, что если и употреблять в праздник алкоголь, то делать это надо со вкусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin; 5-tv.ru

Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Носков рассказал 5-tv.ru о полезной закуске для новогоднего стола. По мнению артиста, необходимо заранее приготовить еду, исходя из напитков, которые человек намерен употреблять.

В случае, если это будет водка, то лучше всего подойдет «студень с хренком, соленья».

«Маринованные красные помидоры — это очень хорошо заходит», — поделился своим мнением артист.

При этом Носков подчеркнул, что по мере увеличения количества выпитого, и закусывать надо больше.

«Если ты выпиваешь водочку, то на одних огурцах или сале ты все равно не продержишься. Нужна более серьезная закуска», — напомнил он.

При употреблении вина, смаковать алкоголь вкупе с легкими закусками можно гораздо дольше.

«Можно долго баловаться сырами, карпаччо, авокадо. А потом уже, если дойдет очередь до горячего — хорошо», — сказал Андрей Носков, добавив, что все индивидуально.

Вспоминая о своем личном опыте, актер рассказал про некий чудо-фрукт, который отлично подходил как закуска к водке.

«Парадокс в том, что в прошлом году мне давали попробовать какой-то экзотический фрукт, он был смесь огурца, фейхоа и еще чего-то. Он был оранжевый, но при этом кислый, очень подходил под водочку, но название я не запомнил», — рассказал Носков.

Актер театра и кино напомнил, что употребление спиртного должно быть эстетическим процессом.

«Зачем заливать в себя? Пейте со вкусом», — напутствовал он в преддверии самого сказочного праздника в году.

47-летний Носков снялся более чем в 30 фильмах, в том числе в сериале «Воронины». С 1998 года артист также служит в БДТ.

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