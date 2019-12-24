Дерзкие и любопытные морские львы угнали яхту и отправились покататься

Два огромных морских льва каким-то чудом взобрались на небольшую яхту и стали дрейфовать по реке Дешут в окрестностях города Олимпия — столице штата Вашингтон.

На кадрах местных рыбаков видно, что габариты туш этих млекопитающих едва размещаются на поверхности судна. При этом, по всей видимости, их «товарищ», который неотступно следует за ними по воде, в какой-то момент тоже пытается взобраться на накренившуюся яхту.

Глядя на морских львов, можно сделать вывод, что им такое приключение явно в новинку, они с интересом оглядываются по сторонам, а вот яхта наверняка подлежит серьезному ремонту.

В комментариях пользователи дали волю фантазии и юмору.

«Интересно, они судно арендовали или купили? Они выглядят так, как будто они его украли», — написал один из них.

«Вы берете наш лед — мы забираем ваши лодки», — представил гипотетический диалог животных и людей другой пользователь соцсетей.

«Просто смените название к видео на „Две голые телки на яхте“ и у вас в миг будут миллионы просмотров», — посоветовал третий.

«Бездомность влияет на каждого», — поиронизировал еще один.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как львица спасла одного из троих детенышей во время пересечения вброд кишащей крокодилами реки в кенийском заповеднике Масаи-Мара.