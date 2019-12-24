Детали первого двигателя для космического туризма напечатают на 3D-принтере

Почти все детали ракетного двигателя комплекса для космических путешествий, огневые испытания которого планируются летом 2020 года, напечатают на 3D-принтере. Об этом рассказал руководитель частной компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

По словам гендиректора организации, разработчики изначально могли выбрать между двумя способами создания деталей — классическим и при помощи аддитивных технологий (3D-печати).

«Если мы говорим про испытания в конце лета 2020 года, то это аддитивные технологии. В классической технологии мы уже к этому времени не успеваем», — цитирует Пушкина ТАСС.

Известно, что порядка 90% деталей двигателя напечатают на 3D-принтере. В настоящий момент на предприятии ведутся подготовительные работы.

«Изготавливаются кое-какие образцы, чтобы понять, что все правильно», — сказал глава компании.

«КосмоКурс» работает над созданием комплекса для путешествий в космос. Планируется, что люди смогут совершить 15-минутный полет на высоту 200 километров над Землей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первые космические полеты российским туристам обещают в 2020 году.