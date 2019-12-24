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Вторая за неделю авария оставила без воды 160 тысяч жителей Кубани

, 10:07 | Василий Заика Видео 29

Новый порыв на Троицком магистральном водоводе в районе хутора Плавни Крымского района произошел утром 24 декабря.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Вторая за неделю коммунальная авария оставила без воды 160 тысяч человек на Кубани. Новый порыв на Троицком магистральном групповом водоводе в районе хутора Плавни Крымского района произошел утром 24 декабря.

В результате ЧП без воды остались жители Новороссийска, Геленджика и части Крымского района.

«В 05:10 поступила информация о том, что произошел порыв на магистральном водоводе. В зону отключения попадает три муниципальных образования — Крымский район, города Новороссийск, Геленджик, четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек», — цитирует РИА Новости сообщение регионального МЧС.

Об ориентировочных сроках устранения коммунальной аварии пока неизвестно.

Предыдущее ЧП на водоводе произошло утром 22 декабря. Работы по устранению последствий порыва продолжались круглые сутки. Возобновить подачу воды жителям планировалось к утру 24 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Нарьян-Мара остались без питьевой воды.

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