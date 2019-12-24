Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Новый альбом выпустил Адиль Жалелов, известный как Скриптонит. Работа получила название «2004» и вобрала в себя 24 трека. Песен из них 16, остальное — интерлюдии и «небольшие приветы» от друзей рэп-исполнителя. Об этом он рассказал редакции Apple Music.

По словам звезды, альбом он начал создавать больше года назад, хотя и не планировал этого делать. Новые песни писались легко. Пластинка стала первой в его дискографии, всю музыку для которой он сочинил сам.

«В нем (альбоме — Прим. ред.) нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверное, потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин, и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись», — уточнил автор.

Пока «2004» можно послушать только в Apple Music.

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