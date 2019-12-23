Видео: Тимати подкинули оружие и «взяли в заложники» в США

Рэпер Тимати шокировал поклонников роликом, на котором его «берут в заложники» и подбрасывают оружие. Оказалось, что его американский партнер по лейблу Black Star Игорь Заг, который занимается проектом бургерной артиста в Калифорнии, решил разыграть Тимати. Чтобы все выглядело максимально правдоподобно, он связался с известным пранкером Виталием Здоровецким, который и организовал «захват» в заведении в Лос-Анджелесе.

В кадре видно, как в зал ресторана врываются сотрудники спецназа и заставляют рэпера лечь на пол, а потом спрашивают, есть ли у него деньги и оружие. Выясняется, что есть — сумку с поддельным автоматом и фальшивыми деньгами ему подложили под стол. Видео пранка Тимати опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я надо сказать не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются, и лучше в эти моменты вообще не дергаться. Поэтому скажу честно, секунд на 30 у него вышло, факт», –признался музыкант.

Instagram @timatiofficial

Однако потом он понял, что стал жертвой розыгрыша, и просто пытался понять, «кто там орет с акцентом из-под маски».

«Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы… ты б на третьи сутки только понял, что мы шутим», — резюмировал хип-хоп исполнитель.

Многочисленные поклонники Тимати выразили ему свое восхищение. Они отметили, что несмотря на правдоподобность пранкеров, артист сохранил стойкость.

«Ну и шуточки у ваших друзей»;

«Тиман, красава. Не растерялся»;

«Великолепно!!! Хладнокровие по-кавказски!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнародовано фото невесты Тимати в компании другого.