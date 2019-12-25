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  4. «Намоленный уютный домик»: в Москве после ремонта открыли Дом Актера

«Намоленный уютный домик»: в Москве после ремонта открыли Дом Актера

, 7:10 | Алиса Старжевская Видео 43

По случаю открытия был показан капустник, который посетили десятки звезд разных поколений — Александр Ширвиндт, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Алексей Кортнев и многие другие.

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Фото, видео: http://www.rfcda.ru

Московские артисты радуются — у них снова есть место, где можно встречаться и творить в свободное от основной работы время. После трехлетнего ремонта в Москве открыли Дом Актера, пишет «7Дней.ру».

Место бывшего конференц-зала Министерства культуры СССР, занял настоящий театр с уютным зрительным залом и современной техникой. Довести капитальный ремонт до конца помогали бизнесмены Алишер Усманов и юморист Михаил Задорнов. Техническое оснащение позволяет поменять местами сцену со зрительным залом.

«Здесь такой намоленный уютный домик. Но все это было немножко старомодно, проваливалось. Нам важно сохранить клубность — это вообще менталитет российский. К сожалению, дома интеллигенции, которые были фундаментом общения, исчезают — теперь у всех айфоны», — утверждает худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

На первый после долгого перерыва капустник собрались звезды российской и советской сцены — Максим Галкин, Нонна Гришаева, Алексей Кортнев и многие другие.

В свое время Дом Актера задумывался как место отдыха и неофициального общения артистов театра и кино. Художественным лидером творческого объединения со дня его основания и до 1985 года был Александр Эскин. Позднее актерский клуб возглавила его дочь Маргарита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ширвиндт отругал внука за то, что он приготовил ему макароны с рыбой.

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