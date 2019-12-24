«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в микро-боди

В сети до сих пор раздаются отголоски скандала, вызванного постом Ксении Собчак о «голых» фото женщин, которым больше сорока лет. Телеведущая тогда высказала мнение, что дамы бальзаковского возраста и старше обнажаются исключительно от отчаяния. На этот раз светской львице решила дать отпор 47-летняя актриса Дарья Повереннова.

Кинозвезда опубликовала в Instagram серию снимков в весьма дерзком и провокационном образе. Артистка предстала на фото в микро-боди и распахнутом удлиненном жакете.

Дарья Повереннова заявила, что «эйджизм» (дискриминация по возрастному принципу) в нашей стране касается многих сфер жизни. Однако теледива уверена — никто не заставит ее отказаться от демонстрации «своей работы над собой на своей же собственной странице в социальной сети».

Instagram @dpoverennova

«Доколе? Моя страница. Мое тело. Мой выбор. Эйджизм не пройдет! Милые молодые женщины. Возраст 45+ — это не приговор. Но потрудиться придется», — подписала пост знаменитость.

Поклонники единогласно поддержали неприятие эйджизма Дарьей Поверенновой. Многие фанаты отметили — выглядит звезда действительно потрясающе для своего возраста. Под публикацией актрисы пользователи соцсети оставили множество восхищенных комментариев.

«Если есть, что показать хоть пусть это будет 90+ — надо показывать!»

«Роскошно выглядите!»

«Боже, какая фигура»;

«Не нужно думать о возрасте! Вы — смелая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Дарья Повереннова одобрила откровенные съемки Асмус.