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Нотр-Дам де Пари впервые за 200 лет останется без рождественской службы

, 16:31 Эфирная новость 34

Все богослужения перенесут в другую церковь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 53

Нотр-Дам де Пари впервые за последние два века останется без Рождества. Все богослужения перенесут в другую церковь. Временное пристанище в одном из парижских храмов нашел также и хор, участникам которого будет явно не хватать знаменитой акустики любимого собора. Настоятель Нотр-Дама отметил, что рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн.

Напомним, собор Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля. У храма полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны и часы. Из горящего Нотр-Дама успели вынести Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состояние сгоревшего старинного храма в Филадельфии вызывает опасения.

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