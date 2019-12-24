Водителям автобусов и грузовиков ограничат рабочие часы

Водители автобусов и грузовиков будут обязаны останавливаться на отдых каждые четыре с половиной часа. Соответствующие поправки в правила дорожного движения утвердило Правительство. Согласно требованиям водители смогут проводить за рулем не более девяти часов в сутки. Все передвижения будет фиксировать тахограф.

Введение ограничения позволит снизить число аварий по вине уставших водителей. Каждый год множество людей получают травмы и гибнут из-за того, что управляя автобусом или грузовиком, человек уснул за рулем.

Кроме этого, с января следующего года вводятся изменения в правила обучения будущих водителей. Теперь им разрешат выезжать на скоростные магистрали.

Практический экзамен теперь будет проводиться в один этап. Из него исключается вождение на площадке. А тест управления автомобилем по городским улицам будет длиться не более получаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны новые правила сдачи экзамена на водительские права.