«Три метра красоты»: Волочкова удивила поклонников неестественно длинными ногами

Совместный кадр Анастасии Волочковой с ее домохозяюшкой, как называет Лолу танцовщица, удивил подписчиков балерины в Instagram. Она выложила снимок, где стоит в обнимку с женщиной, которая на голову ниже ее. При этом пропорции звезды показались многим поклонникам неестественными.

На фото светская львица кажется заметно стройнее, а ее ноги — на порядок длиннее, чем у дамы по имени Лола. Притом, что рост Волочковой — около 170 сантиметров. Отдельные пользователи даже обвинили автора поста в злоупотреблении фотошопом.

Не последнюю роль здесь сыграли туфли на каблуках и низкий ракурс. Съемка с такого угла создает эффект удлинения объекта. По деталям кадра фолловеры догадались, что фотограф снимал моделей из положения сидя. Часть фанатов балерины оценила такой прием. Другая половина отнеслась к нему скептически.

Instagram @volochkova_art

«Какие длинные ноги!»

«Ужас! Зачем так себя вытягивать?»

«Лолу на стул надо было поставить»;

«Высокая, стройная, длинноногая дива. Прекрасно выглядите, Анастасия»;

«Три метра красоты», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова с «клумбой» на голове удивила подписчиков.