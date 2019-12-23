Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram выложила фото, которое с первых секунд стало собирать лайки, а также хвалебные и колкие комментарии.

На снимке 43-летняя эпатажная балерина позирует в полупрозрачном шифоновом платье и головном уборе в виде цветочной клумбы.

«Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове», — написала в посте Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Миллионный конгломерат фанатов танцовщицы воспринял ее новый образ весьма восторженно. Пользователи моментально стали оставлять под фото комментарии с дифирамбами. Некоторые из них содержат двойственный подтекст.

«Цветочная фея»

«На голове какое-то гнездо»

«Ну, вот это другое дело, Настенька! Красавица, скромняжка»

«Божественный образ»

«Лучше вам так, чем голой и со шпагатом», — пишут поклонники Анастасии Волочковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова в инопланетном образе удивила подписчиков. Балерина с антеннами на голове настроилась на Новый год.