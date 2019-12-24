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Более трех тысяч человек вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

, 20:39 Эфирная новость 34

Всего на участие в конкурсе было подано более 230 тысяч заявок.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышли более трех тысяч человек, завершился заочный этап. В Москве прошло заседание наблюдательного совета этого масштабного проекта платформы «Россия — страна возможностей.».

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента и наставник конкурса Сергей Кириенко, главная цель — инвестировать в повышение квалификации лучших управленцев. И результаты прошлогоднего конкурса, по его словам, еще раз подтверждают: экспертам удается отобрать людей с хорошим потенциалом.

«Победителям мы все время пытаемся рассказывать, что основной конкурс после победы только начинается. Потому что там все и зависит от того, как человек проходит огонь, воду и медные трубы. Что радует: в 2019 году у нас 61 победитель „Лидеров России“ получили новые высокие назначения», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что конкурс не предполагает обязательного назначения. Это личные достижения победителей. Отдельно наставник конкурса отметил соцпроекты в рамках программы «Сердце лидера» — было более 20 тысяч предложений, и, что важно, многие из тех, кто не прошел в финал и не стал победителем, продолжили эту работу, проявив искреннюю заинтересованность.

Всего в этом году на участие в «Лидерах России» подано более 230 тысяч заявок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на конкурс для компаний, создающих контент для молодежи в интернете, выделят три миллиарда рублей в следующем году.

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