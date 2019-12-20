За 13 лет совместной жизни певица Глюкоза вместе со своим мужем Александром Чистяковым услышали про себя немало слухов и сплетен. В интервью «СтарХит» артистка рассказала о семейном кризисе и разладе с мужем-предпринимателем.

Наталья Чистякова-Ионова счастлива в браке — в 2007 артистка родила супругу дочку Лидию, а спустя четыре года в их семье снова ждали ребенка — на свет родилась дочь Вера.

Певица уверяет, что не придает бесконечным сплетням о разводе с мужем большого значения. Глюкоза не скрывает, что счастлива вместе с Александром уже много лет. Единственное чего не понимает звезда — откуда поклонники и журналисты черпают информацию о размолвках и на почве чего выдвигают такие бессмысленные версии.

«Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись», — отметила Глюкоза в интервью.

По словам Натальи Чистяковой-Ионовой, она с мужем ссорится редко. Даже когда конфликт неизбежен, бизнесмен и певица стараются не втягивать в него детей. Артистка признается, что работает над отношениями, во благо любви и взаимоуважения в семье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка.