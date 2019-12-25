Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 25 декабря положение небесных тел благоприятствует делам, связанным с финансами. Успешными окажутся и заключенные контракты, и мероприятия по планированию семейного бюджета.
♈ Овен
Энергия, окружающая вас сегодня, захватывает, создавая иллюзию, что вы в ловушке. Не позволяйте обстоятельствам сломить вас. Креативное решение поможет вам выбраться из этой ловушки. Хороший способ справиться с собственным беспокойством: сделать то, что вас умиротворяет. Например, принять ванну при свечах.
Космический совет: не позволяйте обстоятельствам сломить вас.
♉ Телец
В жизни должно быть что-то большее, чем ублажать своего босса и приносить домой большую зарплату. Вы на пути к своей высшей цели, Тельцы. На этой неделе вы обучаете окружающих и говорите о том, что важно. Знайте, что ни один вклад не является большим или маленьким. Для всех нас важно играть свою роль наилучшим образом.
Космический совет: не занижайте планку для самих себя.
♊ Близнецы
Пришло время играть по-крупному. Вы более, чем когда-либо, готовы пролить свой свет на мир. На работе многие из вас могут обнаружить, что каждое ваше движение под лупой. Не волнуйтесь, Близнецы — это признак того, что ваша работа замечена и оценена. Поверьте, что новые двери открываются для вас прямо сейчас.
Космический совет: примите пристальное внимание к себе как признание вашего профессионализма.
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♋ Рак
Чем большего успеха вы добиваетесь, тем больше уверенности получаете. Чем больше уверенности вы приобретаете, тем больший вызов готовы бросить себе. Если есть что-то, в чем вы можете быть уверены, так это в том, что энергии дня помогут вам пробудить огонь внутри себя. Но ваша ответственность не ограничивается вашими личными целями — об этом нужно помнить.
Космический совет: сегодня успех буквально липнет к вам!
♌ Лев
Идея — это просто идея, пока вы не примените ее на практике. Что вам сегодня нужно: инициатива и инновации. Как вы можете подготовить почву для позитивных перемен? Львы, вам подсказывают высшие силы сегодня. Действуйте без промедления.
Космический совет: пришло время действовать!
♍ Дева
Готовы написать еще одну историю успеха? Власть и престиж — это то, что вы заслужили. Сегодня стоит ждать и финансовой прибыли. Единственный вопрос, который вы хотите задать себе сегодня: что я могу сделать, чтобы войти в историю?
Космический совет: ожидайте пополнения личного бюджета.
♎ Весы
Если вы выросли в обществе, которое ругало вас за проявление чувств и растило вас, исходя из основе «приемлемого» поведения, скорее всего, вы научились подавлять части своего самого подлинного «Я». Но у вас нет причин жить по-старому, Весы, особенно сейчас, когда вы делаете сознательное усилие, чтобы двигаться вперед. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы простили свое прошлое и всех, кто с ним связан, включая ваших родственников.
Космический совет: выйдите за рамки «приемлемого» и «неприемлемого».
♏ Скорпион
Звезды говорят о деньгах, успехе и власти. Но этот разговор не о прибыли, а о том, что вы можете потерять, заключая сделку. Ваше психическое и физическое здоровье так же важно, как и материальные блага. Позвольте уже себе, наконец, расслабиться!
Космический совет: позвольте себе расслабиться — иначе рискуете понести потери.
♐ Стрелец
Некоторые вещи больше не имеют смысла для вас, и это нормально. Поиск внутреннего баланса может занять какое-то время. Сосредоточьтесь на том, чтобы делать вещи, которые питают вашу душу на более глубоком уровне.
Космический совет: посвятите время внутреннему «Я».
♑ Козерог
Дело не в том, что вы не зарабатываете деньги — вы не можете экономить столько, сколько хотели бы. Сегодня найдите время, чтобы спланировать свои траты. Внесение разумных инвестиций — хороший способ сделать это. Считаете ли вы, что не получаете справедливую компенсацию за свои усилия? Козероги, помните, что изменения начинаются с вас самих. Никакая сила в мире не сможет встать на вашем пути, когда вы поймете свою силу и потенциал.
Космический совет: займитесь планированием бюджета.
♒ Водолей
Певец Эдди Кантор говорил: «Чтобы достичь успеха за одну ночь, нужно двадцать лет». Подумайте об этом, Водолеи. Вы находитесь на вершине мира прямо сейчас, получая похвалы, благодарности и награды за всю работу, которую вы проделали. Можете представить, как будет выглядеть ваша жизнь через десять лет, если вы продолжите работать в том же темпе?
Космический совет: настало время пожинать плоды своих трудов.
♊ Рыбы
Близким людям не обязательно звонить каждый день или делать громкие заявления в социальных сетях. Важно показать свои чувства, когда это имеет значение. Рыбы, Вселенная напоминает вам, кто ваши настоящие друзья. Помните, что это нормально, когда вы чувствуете себя потерянным или уязвимым. У вас будет много возможностей поддержать своих близких в ответ на поддержку, которую они оказывают вам сейчас.
Космический совет: помните, что друзья — не те, кто публично вас хвалит, а тот, кто остается рядом в тяжелое время.
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