Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 25 декабря положение небесных тел благоприятствует делам, связанным с финансами. Успешными окажутся и заключенные контракты, и мероприятия по планированию семейного бюджета.

♈ Овен

Энергия, окружающая вас сегодня, захватывает, создавая иллюзию, что вы в ловушке. Не позволяйте обстоятельствам сломить вас. Креативное решение поможет вам выбраться из этой ловушки. Хороший способ справиться с собственным беспокойством: сделать то, что вас умиротворяет. Например, принять ванну при свечах.

Космический совет: не позволяйте обстоятельствам сломить вас.

♉ Телец

В жизни должно быть что-то большее, чем ублажать своего босса и приносить домой большую зарплату. Вы на пути к своей высшей цели, Тельцы. На этой неделе вы обучаете окружающих и говорите о том, что важно. Знайте, что ни один вклад не является большим или маленьким. Для всех нас важно играть свою роль наилучшим образом.

Космический совет: не занижайте планку для самих себя.

♊ Близнецы

Пришло время играть по-крупному. Вы более, чем когда-либо, готовы пролить свой свет на мир. На работе многие из вас могут обнаружить, что каждое ваше движение под лупой. Не волнуйтесь, Близнецы — это признак того, что ваша работа замечена и оценена. Поверьте, что новые двери открываются для вас прямо сейчас.

Космический совет: примите пристальное внимание к себе как признание вашего профессионализма.

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♋ Рак

Чем большего успеха вы добиваетесь, тем больше уверенности получаете. Чем больше уверенности вы приобретаете, тем больший вызов готовы бросить себе. Если есть что-то, в чем вы можете быть уверены, так это в том, что энергии дня помогут вам пробудить огонь внутри себя. Но ваша ответственность не ограничивается вашими личными целями — об этом нужно помнить.

Космический совет: сегодня успех буквально липнет к вам!