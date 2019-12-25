Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Кому из знаков зодиака стоит поумерить пыл, а кто сегодня буквально создан для экспериментов? 5-tv.ru публикует для своих читателей эротический гороскоп, который поможет принять правильное решение в отношении столь значимой сферы жизни.

Овны, не стоит расценивать безынициативность партнера как признак измены. Иногда усталость — это просто усталость, а не отсутствие интереса к вам. В конце концов, никто не мешает вам в кои-то веки начать прелюдии первыми.

Желание не всегда приходит в подходящий момент — это правило распространяется и на вашу вторую половину, Тельцы. Ситуация, в который на вашего партнера нападет игривое настроение, может оказаться не самой подходящей для вас. С другой стороны, спонтанный секс в спонтанных местах — это интимное приключение, о котором мечтают миллионы, верно?

Близнецы, слово дня — «продуктивность». Да, и в постели тоже. Звезды настоятельно рекомендуют запастись контрацептивами. И предупредить вторую половину о том, что основной запас сил стоит приберечь на вечер.

Раки, романтический и медленный секс — это не для вас! По крайней мере, на сегодня. Звезды советуют попробовать что-то более дерзкое. Возможно, настало время обратиться к ролевым играм?

В вопросах постельного характера вы, Львы, сегодня на редкость грубы и даже циничны. Возможно, ваш партнер и не против неожиданных резких словечек — но все же лучше обсудить это заранее.

Девы, устройте день гаданий! Знаете, как предсказать судьбу по любой книге? Загадайте номер страницы и номер строки — текст, который вы прочитаете, и станет описанием ваших сексуальных утех сегодня.

Эй, полегче, Весы! Звезды, конечно, понимают, что вы сегодня невероятно любвеобильны, но все-таки не стоит соблазнять каждого встречного. Такая линия поведения не приведет ни к чему хорошему и спровоцирует массу неловких ситуаций. Выберите один объект, на который направите свои чары — и действуйте.

Домашняя обстановка — совсем не то что сегодня нужно Скорпионам для возбуждения. Попробуйте сменить декорации для любовных утех. Например, снять номер в отеле с почасовой оплатой. Или арендовать квартиру посуточно — если вы настроены на марафон.

Вот для кого настало время традиций — так это для Стрельцов. Сегодня, пожалуй, стоит воздержаться от экспериментов. Отдайте предпочтение привычным позам и действиям. Новенькое отложите до следующего раза — велика вероятность фиаско.

Грустные новости для Козерогов: скорее всего, желаемой эмоционально отдачи от своего любовника вы сегодня не получите. С другой стороны, провести вечер, обнимаясь и разговаривая — гораздо лучший способ укрепить отношения.

Водолеям стоит морально подготовиться к неприятному сюрпризу на интимную тему. Вам могут предложить попробовать групповой секс или отметить, что не помешало бы увеличить грудь. Если идея действительно покажется вам оскорбительной, подумайте, нужен ли вам такой человек рядом.

День станет одним из ключевых для ваших сексуальных отношений, Рыбы. Именно сегодняшнее интимное общение даст вам и вашему партнеру понять, насколько значимую роль секс играет в отношениях взрослых людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря.