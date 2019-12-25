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  4. Юрист объяснил, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоратива

Юрист объяснил, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоратива

, 10:37 | Ниса Мурзанаева Видео 82

Правило «что загружено в интернет — останется там навсегда» уже не работает.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, Zamir Usmanov, m3, Nikolay Gyngazov

В преддверии новогодних праздников юрист Сергей Ланг объяснил россиянам, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоративов. Консультант отметил, что в современном цифровом мире компрометирующими снимками могут даже шантажировать.

«Мы живем в такое время, когда каждое твое слово, каждое твое действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошел, выпил и, кроме десяти человек, этого никто не видел, теперь это не так», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Сергей Ланг утверждает, что в современных реалиях правило «что загружено в сеть — останется там навсегда» уже не действует. В случае, если в чужом аккаунте появятся удаленные ранее вами фотографии, можно просто пожаловаться администрации соцсети, приложив к обращению скан паспорта. Снимок быстро удалят.

Чуть сложнее дела будут обстоять с иными сайтами или приложениями для знакомств. Процедура примерно та же, однако может занять больше времени. Юрист отмечает, если с администрацией ресурса урегулировать вопрос с нежелательными фото не получится — можно смело обращаться с иском в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаки зодиака «отжигают» на новогодних корпоративах, и кто точно опозорится.

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