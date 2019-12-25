В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

В России могут ввести «новогодний капитал» для одиноких пожилых людей. С подобной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В обращении, направленном министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, чиновник утверждает — «новогодний капитал» поможет пенсионерам приобрести нужные продукты и атрибуты для праздника без больших потерь в своем кошельке.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — цитирует текст письма Чернышова RT.

По мнению Бориса Чернышова, «новогодний капитал» необходимо прибавить к среднему размеру пенсионных выплат по регионам РФ. В обращении чиновника конкретная сумма праздничных выплат не обозначена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года.