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В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

, 9:27 | Ниса Мурзанаева Видео 61

По мнению чиновника, выплаты помогут пожилым россиянам «провести праздники так, как им захочется».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; Известия / Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин

В России могут ввести «новогодний капитал» для одиноких пожилых людей. С подобной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В обращении, направленном министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, чиновник утверждает — «новогодний капитал» поможет пенсионерам приобрести нужные продукты и атрибуты для праздника без больших потерь в своем кошельке.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — цитирует текст письма Чернышова RT.

По мнению Бориса Чернышова, «новогодний капитал» необходимо прибавить к среднему размеру пенсионных выплат по регионам РФ. В обращении чиновника конкретная сумма праздничных выплат не обозначена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года.

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