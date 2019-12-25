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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

, 10:10 | Ниса Мурзанаева Видео 8

Руководитель Счетной палаты вспомнил о событиях, сыгравших решающую роль во время кризиса 2008 года.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Federation Council of Russia, Rosseforp

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение президента России Владимира Путина спасло российскую экономику во время кризиса 2008–2009 годов. На тот момент глава государства занимал пост премьер-министра РФ.

«Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния. Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — цитирует руководителя Счетной палаты РИА Новости.

Алексей Кудрин уверен, что именно наличие фондов стало решающим фактором, повлиявшим на спасение российской экономики. Чиновник отметил — в тот критический момент «не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза».

Сообщается, что в настоящее время размер Фонда национального благосостояния составляет 7,9 триллиона рублей. Денежные средства являются «подушкой безопасности» для экономики РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о «заморозке» накопительной части пенсии до 2023 года.

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