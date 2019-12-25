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Уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» продан в России

, 11:46 | Ниса Мурзанаева Видео 97

Драгоценность массой 20,69 карата перешла во владение известному мировому бренду премиальных ювелирных изделий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, Sabine Lubenow,Komsomolskaya Pravda

Российская компания «Алроса» продала уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» известному британскому бренду премиальных ювелирных изделий Graff Diamonds. Сделку прокомментировал гендиректор «Алросы» Сергей Иванов.

«Мы рады, что этот выдающийся бриллиант обрел не менее выдающегося владельца. Без сомнения, он может стать „сердцем“ эксклюзивного ювелирного украшения», — сказал руководитель компании.

Масса желтого бриллианта огранки «Ашер» составляет 20,69 карата. Драгоценность получила высокие оценки за чистоту, симметрию и полировку во время сертификации Геммологическим институтом Америки (GIA).

«Этот ярко-желтый бриллиант уникален. По описанию или фотографии трудно даже представить то богатство цвета и игру света, которыми он обладает», — утверждает Джон Кинг, директор по качеству GIA.

Информация о продаже «Жар птицы» опубликована на официальном сайте компании «Алроса». Однако сумма сделки не называется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любимые серьги Людмилы Зыкиной из сапфиров и бриллиантов ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей.

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