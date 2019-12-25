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  4. Лена Миро раскритиковала откровение Кудрявцевой о грудных имплантах

Лена Миро раскритиковала откровение Кудрявцевой о грудных имплантах

, 12:12 | Валентин Черников 100

Блогер обвинила теледиву в многолетнем вранье после операции на груди.

Фото: www.globallookpress.com / Juliya Khanina

Жесткий пост Лены Миро о Лере Кудрявцевой привлек внимание интернет-пользователей. Блогер раскритиковала ведущую после ее откровения об операции на груди.

Накануне теледива перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации грудного импланта. По ее словам, она увеличила грудь 15 лет назад. В клинике ей гарантировали пожизненную прочность изделия, но спустя примерно десять лет имплант протек.

В Instagram Кудрявцева предостерегла девушек от совершения подобных ошибок, чем заслужила уважение знакомых и коллег. Но в их числе не оказалось Лены Миро. В своем ЖЖ дама намекнула на многолетнее вранье со стороны Леры.

«Лера всех всегда уверяла, что грудь у нее настоящая, которая несмотря на 55 лет от рождения стоит торчком. Я бы лично со всем удовольствием поверила, но тут грудь Леры Кудрявцевой дала течь. Что тут можно сказать публичной женщине Лере? Врать надо меньше, а грудь оперировать все-таки не в России», — заявила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Миро пристыдила Надежду Бабкину за неестественную красоту.

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