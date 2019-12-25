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Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

, 11:08 | Нюра Незванова Срочная новость 51

Российский военачальник скончался на 97-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев. Российский военачальник скончался на 97-м году жизни.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства Татарстана в РФ.

О трагедии сообщила семья президента Академии военных наук.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года, в 1944 окончил Ташкентское пехотное училище. В рядах Советской армии прослужил порядка 50 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне.

Президент Академии военных наук стал заниматься активной научной работой в 60-70-е годы.

Является автором свыше 100 научных трудов, опубликовал более 300 статей и публикаций в сборниках, журналах, газетах. Профессор детально изучал события Великой Отечественной войны, а также активно выступал против фальсификации ее истории. Генерал в отставке возглавил Академию военных наук сразу после ее создания в 1995 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

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