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«Красавчик»: Анна Семенович похвалила 13-летнего сына Ирины Дубцовой

, 13:14 | Валентин Черников Фото 441

Звездная мама предложила фанатам угадать, что она подарила сыну на Новый год.

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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official

Пост Ирины Дубцовой, посвященный сыну, приятно удивил ее поклонников. Певица выложила фото с 13-летним Артемом на фоне новогоднего убранства. На снимке звезда стоит в розовом наряде, обнимая наследника за руку. Молодой человек одет в классический костюм с галстуком-бабочкой под цвет одежды матери.

Высокий юноша выглядит старше своих лет и уже имеет успех у дам, и не абы каких.

«Ну ваще, вот красавчик!» — оценила Артема певица Анна Семенович. Орфография автора сохранена.

Instagram @dubtsova_official

Под фото Дубцова предложила подписчикам угадать, что она подарила подростку. Тому, кто ответит верно, артистка посулила пять тысяч рублей «на мандаринки». В комментариях ей предложили сотни вариантов. Самые популярные: квадроцикл, собаку, песню, книгу, часы, музыкальный инструмент, смартфон, путешествие и билет на бой, поскольку парень увлекается боксом.

«Вы подарили ему замечательную маму, это главное! А в этом году вы ему подарите еще больше любви, внимания, взаимопонимания и помощи!»

«Что бы это ни было, уверена — это самое лучшее. Вы знаете, что нужно вашему сыночку», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Дубцова поймала свадебный букет.

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