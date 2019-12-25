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Драка пассажиров в автобусе Петербурга закончилась стрельбой — видео

, 13:43 | Игорь Рязов Видео 86

Причиной конфликта стала попытка одного из мужчин проехать «зайцем». Полиция приступила к поиску стрелявшего.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, МВД РФ

Двое мужчин подрались в пассажирском автобусе Санкт-Петербурга, после чего один из них открыл стрельбу на остановке у дома № 19 по улице Вавиловых.

На кадрах видно, как одному из дерущихся удается схватить руку оппонента и заломить ее, в ответ удерживаемый пытается ударить соперника кулаком в голову, но промахивается.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что драка произошла вечером 22 декабря. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за попытки одного из пассажиров проехать в автобусе без билета.

Выйдя на остановку, один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением шеи. Им оказался санитар одной из городских больниц.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция просит горожан сообщить о личности и местонахождении злоумышленника. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с расстрелом двух братьев у океанариума в Петербурге.

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