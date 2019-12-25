Двое мужчин подрались в пассажирском автобусе Санкт-Петербурга, после чего один из них открыл стрельбу на остановке у дома № 19 по улице Вавиловых.

На кадрах видно, как одному из дерущихся удается схватить руку оппонента и заломить ее, в ответ удерживаемый пытается ударить соперника кулаком в голову, но промахивается.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что драка произошла вечером 22 декабря. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за попытки одного из пассажиров проехать в автобусе без билета.

Выйдя на остановку, один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением шеи. Им оказался санитар одной из городских больниц.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция просит горожан сообщить о личности и местонахождении злоумышленника. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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