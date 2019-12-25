Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Ушла из жизни известный автор-песенник Алли Уиллис. Об этом сообщила британская газета The Independent. Обладательница «Грэмми» умерла в 72 года в результате остановки сердца.

В 2018 году Уиллис вошла в Зал славы авторов песен за работу над хитами таких артистов, как Earth, Wind & Fire, The Pet Shop Boys, The Pointer Sisters, Дасти Спрингфилд и Патти Лабелль.

Она также известна как автор бродвейского мюзикла «Цветы лиловых полей», музыкальных тем к фильмам «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Каратэ-пацан» и другим. Ей же принадлежит трек к сериалу «Друзья». Композиция «Я буду здесь для тебя» группы The Rembrandts считается одной из самых узнаваемых тем за всю историю телевидения.

«Я — тот, кто любит писать очень радостную музыку. Люди говорят мне, что такие песни как „Сентябрь“ (из репертуара Earth, Wind & Fire — Прим. ред.), делают их счастливыми», — сказала Уиллис в одном из интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный рэпер Bvllу застрелен в канун Рождества в Канаде.