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Фристайло Ракамакафон: как изменился мальчик из клипа

, 5:43 | Алиса Старжевская Видео 19

Клипу группы Bomfunk MC’s на песню Freestyler, в котором подросток перематывает будущее с помощью плеера, в 2019 году исполнилось 20 лет.

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Фото, видео: Instagram @marlitos_way

Группа Bomfunk MC’s подарила миру культовый трек — «Freestyler» еще в 1999 году. Песня по-прежнему остается хитом, и тем кто слушал ее в конце ХХ века, а потом в нулевые и сейчас, имя Марло Снеллмана не безызвестно. Юный музыкант «засветился» в клипе финского коллектива на эту песню, пишет «СтарХит».

По слухам, меломан Марло Снеллман получил возможность сняться в музыкальном ролике благодаря маме, которая на тот момент была популярной моделью. Позднее, несмотря на то, что мальчик играл на музыкальных инструментах и будучи взрослым даже пробовал себя в диджеинге, с музыкой Снеллман себя не связал.

В настоящее время у 35-летнего Марло кардинально другие интересы — звезда 90-х работает шеф-поваром в Париже. Он также ведет страницу в Instagram, где довольно скромное для известного человека количество подписчиков — всего две тысячи пользователей. Мужчина выкладывает у себя в блоге фотографии рабочих будней и выходных, которые предпочитает проводить на рыбалке.

 
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Mais d'été Staged photo by @hanzgueco #35mm

Публикация от  Marlo Snellman (@marlitos_way)

В начале года клипу на песню Freestyler исполнилось 20 лет. Несмотря на прекращение деятельности в 2005 году, в честь крупного юбилея группа решила выпустить обновленную версию ролика. Образ загадочного незнакомца снова исполнил фронтмен — рэпер Раймонд Эбанкс.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа Aqua объявила о воссоединении, и едет в большой тур.

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