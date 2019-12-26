Фристайло Ракамакафон: как изменился мальчик из клипа

Группа Bomfunk MC’s подарила миру культовый трек — «Freestyler» еще в 1999 году. Песня по-прежнему остается хитом, и тем кто слушал ее в конце ХХ века, а потом в нулевые и сейчас, имя Марло Снеллмана не безызвестно. Юный музыкант «засветился» в клипе финского коллектива на эту песню, пишет «СтарХит».

По слухам, меломан Марло Снеллман получил возможность сняться в музыкальном ролике благодаря маме, которая на тот момент была популярной моделью. Позднее, несмотря на то, что мальчик играл на музыкальных инструментах и будучи взрослым даже пробовал себя в диджеинге, с музыкой Снеллман себя не связал.

В настоящее время у 35-летнего Марло кардинально другие интересы — звезда 90-х работает шеф-поваром в Париже. Он также ведет страницу в Instagram, где довольно скромное для известного человека количество подписчиков — всего две тысячи пользователей. Мужчина выкладывает у себя в блоге фотографии рабочих будней и выходных, которые предпочитает проводить на рыбалке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mais d'été Staged photo by @hanzgueco #35mm Публикация от Marlo Snellman (@marlitos_way) 13 Июл 2019 в 3:05 PDT

В начале года клипу на песню Freestyler исполнилось 20 лет. Несмотря на прекращение деятельности в 2005 году, в честь крупного юбилея группа решила выпустить обновленную версию ролика. Образ загадочного незнакомца снова исполнил фронтмен — рэпер Раймонд Эбанкс.

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