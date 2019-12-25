Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери

Главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян попросила своих подписчиков в Instagram найти человека, пожелавшего «чудовищной смерти» ее младшей дочери.

«Ну, от миллиардов государственных стыдно не пожертвовать. Ну, это как СМС-ками. Чудовищной ненасильственной и скорейшей смерти вашей Маро у вас на глазах. За все, что вы делаете. Сдохнуть ей малышке», — гласит комментарий под постом Симоньян о благотворительности.

Главред опубликовала скриншот комментария с ником пользователя на своей странице в Instagram, попросив о помощи в его поиске.

«Друзья, а как вы считаете, вот этого автора можно найти и вежливо поговорить? Есть тут такие умельцы?» — обратилась к подписчикам Симоньян.

Instagram @_m_simonyan_

В комментариях выражают поддержку Маргарите, а также поражаются жестокости пожелания неизвестного.

«Маргарита, вы таких тварей не слушайте. Бог им судья!»

«Не сразу поняла, что написан ужас ужасный. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться, что мне не кажется. Слов нет»;

«Жуть! Автор этого мерзкого комментария должен помнить, что Земля круглая. Все возвращается», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении.