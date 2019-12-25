  1. Пятый канал
  4. Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери

Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери

, 18:42 | Игорь Рязов Фото 123

Главный редактор RT рассчитывает, что среди ее подписчиков в Instagram найдется специалист по деанонимизации.

Фото: Instagram @_m_simonyan_

Главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян попросила своих подписчиков в Instagram найти человека, пожелавшего «чудовищной смерти» ее младшей дочери.

«Ну, от миллиардов государственных стыдно не пожертвовать. Ну, это как СМС-ками. Чудовищной ненасильственной и скорейшей смерти вашей Маро у вас на глазах. За все, что вы делаете. Сдохнуть ей малышке», — гласит комментарий под постом Симоньян о благотворительности.

Главред опубликовала скриншот комментария с ником пользователя на своей странице в Instagram, попросив о помощи в его поиске.

«Друзья, а как вы считаете, вот этого автора можно найти и вежливо поговорить? Есть тут такие умельцы?» — обратилась к подписчикам Симоньян.

Instagram @_m_simonyan_

В комментариях выражают поддержку Маргарите, а также поражаются жестокости пожелания неизвестного.

«Маргарита, вы таких тварей не слушайте. Бог им судья!»

«Не сразу поняла, что написан ужас ужасный. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться, что мне не кажется. Слов нет»;

«Жуть! Автор этого мерзкого комментария должен помнить, что Земля круглая. Все возвращается», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Последние новости

19:18
«Шутка шутке рознь»: Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
19:11
Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми
19:00
Лена Миро разнесла в пух и прах «Мисс Москву—2019» и обвинила ее во лжи
18:52
«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках поздравила фанатов с Рождеством
18:42
Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери
18:33
Акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Петербурге

Сейчас читают

Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]