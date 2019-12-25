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«Шутка шутке рознь»: Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

, 19:18 | Игорь Рязов 139

Юморист перечислил внушительный перечень неприемлемых для шуток предметов.

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов назвал темы, на которые никогда не взялся бы шутить. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей. Но надо понимать, что шутка шутке рознь», — сказал Харламов.

Он пояснил, что нельзя смеяться над инвалидом, но можно над некой проблемой. Только здесь важно выдержать тонкую грань: шутка не должна никого обидеть.

«Это тонкая материя. Есть же и черный юмор, когда шутки звучат очень жестко. Но все же существуют темы, над которыми я бы никогда не взялся шутить: теракты, болезни, геноцид и так далее», — добавил юморист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов выступил в сумасшедшем доме. Артист назвал пациентов учреждения «лучшей публикой».

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