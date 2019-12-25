Подарки и услуги: Верховный суд разъяснил, что именно будет считать «взяткой»

Верховный суд подтвердил правоту Гоголя: борзые щенки — взятка, и дополнил: также это корм для них или бесплатная стрижка. На Пленуме осовременили судебную практику. Постановили считать взяткой или коммерческим подкупом не только деньги, ценные бумаги или какой-то дорогой предмет, но также услуги и предоставление имущественных прав, в том числе цифровых.

Современные взяточники проявляют чудеса изобретательности. Например, один чиновник получил путевку на всю семью на курорт, другому сделали ремонт в квартире, третьему — зубы вставили, четвертому — машину дали покататься.

Отдельной строкой прописали «цифровую взятку» — когда деньги или биткойны перечисляют на электронный кошелек мздоимца. Причем даже если не успел воспользоваться, считается, что получил. Один шанс избежать наказания — сказать «нет» и заявить в органы до перевода денег.

Подробнее смотрите в сюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд напомнил чиновникам о запрете дарить и получать подарки.