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Подарки и услуги: Верховный суд разъяснил, что именно будет считать «взяткой»

, 20:29 Эфирная новость 19

Пленум Верховного суда России принял поправки в постановление 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Верховный суд подтвердил правоту Гоголя: борзые щенки — взятка, и дополнил: также это корм для них или бесплатная стрижка. На Пленуме осовременили судебную практику. Постановили считать взяткой или коммерческим подкупом не только деньги, ценные бумаги или какой-то дорогой предмет, но также услуги и предоставление имущественных прав, в том числе цифровых.

Современные взяточники проявляют чудеса изобретательности. Например, один чиновник получил путевку на всю семью на курорт, другому сделали ремонт в квартире, третьему — зубы вставили, четвертому — машину дали покататься.

Отдельной строкой прописали «цифровую взятку» — когда деньги или биткойны перечисляют на электронный кошелек мздоимца. Причем даже если не успел воспользоваться, считается, что получил. Один шанс избежать наказания — сказать «нет» и заявить в органы до перевода денег.

Подробнее смотрите в сюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд напомнил чиновникам о запрете дарить и получать подарки.

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