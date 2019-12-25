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Захарова раскритиковала генсека ООН из-за ситуации с визами США

, 21:26 | Игорь Рязов Видео 47

В МИД РФ сообщили, что американцы используют «административный ресурс», чтобы теснить российских военнослужащих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda, Spc. Angel Ruszkiewicz/Planetpix; Известия / Александр Казаков, Павел Бедняков

Власти США используют «административный ресурс», чтобы препятствовать работе представителей Минобороны России в ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы», — объяснила суть проблемы Захарова.

Она отметила, что срок рассмотрения некоторых визовых обращений превышает один год. Официальный представитель МИД РФ назвала эту практику «саботажем со стороны Вашингтона».

«Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию», — отметила Захарова.

По ее словам, власти США используют «административный ресурс», чтобы смещать российских офицеров с постов в ООН и назначать на них своих военнослужащих, пишет ФАН.

«Все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», — подытожила Захарова, отметив, что генсек ООН служит гарантом соблюдения указанных документов.

В начале декабря 5-tv.ru сообщал, что делегация Федерального казначейства РФ не смогла получить американские визы.

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