Делегация Федерального казначейства РФ не получила американские визы. Об этом сообщили сотрудники российского посольства в Вашингтоне. В частности США воспрепятствовали визиту в страну директора Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. Официальные лица должны были прибыть в Соединенные Штаты 3 декабря. Представители дипломатической миссии призвали США отказаться от порочной визовой практики, так как она ведет к деградации отношений.

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание „визовой войны“ на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с „ног на голову“. Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Как пишет РИА Новости, среди эпизодов, когда были не выданы американские визы, также отмечена ситуация с делегацией главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup.