  1. Пятый канал
  4. Делегация Федерального казначейства РФ не получила американские визы

Делегация Федерального казначейства РФ не получила американские визы

, 4:39 | Алиса Маркова 47

Представители службы должны были прилететь в Соединенные Штаты 3 декабря.

Фото: ТАСС / Сергей Коньков

Делегация Федерального казначейства РФ не получила американские визы. Об этом сообщили сотрудники российского посольства в Вашингтоне. В частности США воспрепятствовали визиту в страну директора Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. Официальные лица должны были прибыть в Соединенные Штаты 3 декабря. Представители дипломатической миссии призвали США отказаться от порочной визовой практики, так как она ведет к деградации отношений.

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание „визовой войны“ на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с „ног на голову“. Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Как пишет РИА Новости, среди эпизодов, когда были не выданы американские визы, также отмечена ситуация с делегацией главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы

Последние новости

5:41
Мост обрушился в Иркутской области во время проезда большегруза
5:23
Красота или комфорт? Жителей исторических домов заставят отказаться от кондиционеров
5:02
«Она всегда ее привлекала»: Анджелина Джоли завела роман с молодой актрисой
4:39
Делегация Федерального казначейства РФ не получила американские визы
4:27
Водитель с поддельными правами наехал на сотрудника ДПС в Кабардино-Балкарии
4:02
Видео: певица Слава свела с ума кота своим блестящим платьем

Сейчас читают

Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Переписка с дамами легкого поведения усугубила политическое фиаско Зеленского
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]