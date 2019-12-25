Отец школьника рассказал, почему его сын угостил детей странными конфетами

Отец школьника в деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области, одноклассники которого отравились после угощения конфетами, не думает, что его сын осознанно навредил своим сверстникам. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина рассказал, что ребенок купил сладости в магазине, а продавщица утверждает, что сама тоже ела эти конфеты и давала их своему сыну.

«У него такой характер — он всегда делится с друзьями. Вот и в тот день он принес конфеты и дал другим попробовать. Он и сам их ел», — отметил отец мальчика.

Ранее 25 декабря ученики шестого класса в Гарболово почувствовали себя плохо после того, как угостились конфетами одноклассника. Девятерых учеников отправили в медкабинет, из которых четверо были госпитализированы с диагнозом «отравление».

Ожидается проверка Роспотребнадзора школьной столовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности отравления метадоном шестиклассников в Гарболово.