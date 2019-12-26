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  4. Горячо! Елена Беркова в нижнем белье выложила сексуальные постельные фото

Горячо! Елена Беркова в нижнем белье выложила сексуальные постельные фото

, 12:04 | Валентин Черников Видео 109

Часть подписчиков осталась в восторге от снимков, другие же раскритиковали бывшую звезду «Дома-2», отметив не самые лучшие перемены в ее внешности.

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Фото, видео: Instagram @berkova

Откровенные кадры Елены Берковой восхитили фанатов. Бывшая участница «Дома-2» выложила в Instagram подборку фото в черном нижнем белье с кружевами. На них порнозвезда лежит в эротичных позах, со всех сторон демонстрируя аппетитные формы.

Instagram @berkova

В большей части снимков Беркова акцентировала внимание зрителей на фигуре. Но пост она посвятила теме макияжа.

«Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но не засыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать за размазанную косметику — лучше вообще не краситься!» — написала Елена.

Эту проблему, по ее словам, она решила с помощью татуажа. Теперь девушка раздумывает над вариантом новой татуировки — хочет сделать яркую ореолу сосков, и спросила по этому поводу подписчиков. В комментариях ей сказали, что грудь лучше оставить в покое — с ней у Берковой все прекрасно. Поклонники похвалили и другие части тела звезды. Но нашлись и такие пользователи, кто указал на отрицательные перемены в Елене.

«На „Доме-2“ ты была такой красоточкой, секси, а сейчас постарела, но не в обиду. Как вижу, так и говорю», — отреагировал на фото пользователь.

Другие фолловеры остались противоположного мнения и положительно оценили любимицу на фотографиях.

«Лена, ты великолепна!»

«Счастливого Рождества! Отличные фото!»

«Беркова няшная!» — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Беркова в откровенном бикини поплавала в бассейне.

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