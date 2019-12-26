Анна Калашникова призвала не превращать «Голубые огоньки» в «нафталин»

Проблему устаревшего формата «Голубых огоньков» подняла в авторской колонке Анна Калашникова. Ее слова публикует портал Teleprogramma.pro. Актриса и певица заметила, что каждый год 31 декабря зрители наблюдают в телевизоре лица одних и тех же артистов.

«Те, кто сейчас в топах и очень давно на сцене, действительно этого заслужили, но давайте не будем забывать о молодых талантливых ребятах. Считаю, что „Голубые огоньки“ не должны превращаться в „нафталин“, ведь крайне важно расширять аудиторию, охватывая новые сегменты, знакомить людей с новыми прекрасными талантами», — написала знаменитость.

Автор заметила, что даже в уходящем году на российской сцене появилось немало громких имен. Молодая аудитория с радостью бы их послушала, но эти исполнители не в почете у создателей новогодних шоу. Последние, как считает Анна, опасаются потерять аудиторию и рейтинги телеканалов. По этой причине они предпочитают использовать старые методы.

«Сейчас существуют огромные возможности и „Голубые огоньки“ можно расширять, дублировать в новом формате, создавать новые проекты, в конце концов, делить на блоки и части, притягивать новую аудиторию», — заявила Калашникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Калашникова прокомментировала кражу у нее iPhone 11 Pro Max.