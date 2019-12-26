Вкусное украшение праздничного стола: самый быстрый салат на Новый год

Рецепт быстрого салата «Рыжик» предложил автор Яндекс-Дзен канала «Оля готовит». Кулинар привела простой и легкий рецепт салата, который станет отличным дополнением к традиционному праздничному столу на Новый год.

Вкусный салат «Рыжик» состоит всего из четырех продуктов, однако вкусовые качества его на высоте. Так, для приготовления блюда понадобится 200 граммов моркови по-корейски. Автор предлагает ее сделать дома, но также можно приобрести этот продукт в магазине.

Вторым ингредиентом выступает консервированная сладкая кукуруза — ее тоже понадобится 200 граммов. На салат также потребуется 150 граммов отварной куриной грудки, которую после варки создатель рецепта советует порезать соломкой. И в завершении необходимо добавить около трех маринованных огурцов. Они нарезаются кубиками, после чего все ингредиенты смешиваются, и салат заправляется майонезом.

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