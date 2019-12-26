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  4. «Организатор» концерта Юрия Антонова в Петербурге исчез с миллионами

«Организатор» концерта Юрия Антонова в Петербурге исчез с миллионами

, 15:26 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 114

Сам артист в интервью 5-tv.ru заявил, что разборки между устроителями выступлений его не касаются.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Владельцы петербургской концертной площадки «Альпенхаус» обратились в полицию с заявлением, в котором просят привлечь к ответственности гражданина Александра З., который пообещал провести в Санкт-Петербурге концерт известного певца и композитора Юрия Антонова. Как стало известно 5-tv.ru, заявитель утверждает, что мужчина получил от заведения 2,6 миллиона рублей. Выступление артиста было запланировано еще 17 ноября, однако концерт так и не состоялся, а деньги возвращены не были.

Сам Юрий Антонов в телефонном интервью 5-tv.ru пояснил, что детали спора ему не известны, и непосредственно его разборки между организаторами выступлений не касаются. Он подтвердил, что знаком с Александром, общался с ним «один или два раза» и уже очень давно не видел.

«Какие-то проблемы у них есть, пусть они сами друг с другом их решают. Кто кого кинул, это меня не интересует, я не в курсе подробностей… Мое дело артиста, я приехал вовремя, выступил и уехал. Что там происходит, как там, зачем мне это? Не нужно, честно говоря», — сказал музыкант.

Антонов подчеркнул, что вообще последнее время практически не выезжает из Москвы и крайне редко выступает. Связано это, по его словам, с состоянием здоровья.

Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, юморист Гарик Харламов предупредил в соцсетях поклонников, что некие мошенники, представляясь его агентами, берут с людей деньги, обещая устроить выступление артиста. Подробности одной из таких историй рассказала организатор концертов из подмосковного Солнечногорска.

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