Пожар произошел в жилом доме начала XX века в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга горит жилой дом начале XX века. Как сообщает МЧС, возгорание произошло около 13:30 в квартире на последнем шестом этаже. На появившихся в соцсетях фото и видео видно, что огонь распространился на чердак.

В тушении пожара задействованы 40 человек и восемь единиц техники. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали женщину, еще восемь человек вывели из соседних квартир. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. К 14:45 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения.

Здание на Петроградской стороне построено в 1905 году по проекту архитектора Федора фон Постельса и внесено в список объектов, представляющих культурную ценность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в лечебном корпусе исправительного учреждения в Тюмени, распространившемся на 600 квадратных метров. Из горящего здания удалось спасти 30 человек.