День защитника Отечества глазами россиян: что граждане любят делать на празднике

ON Медиа: каждый четвертый в РФ считает 23 февраля главным праздником патриотов

Четверть россиян назвали День защитника Отечества основной патриотической датой страны. Такие данные привел холдинг ON Медиа по итогам опроса, проведенного среди более чем 900 жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек старше 18 лет.

Из исследования стало известно, что 25% респондентов назвали День защитника Отечества главным патриотическим праздником. Среди россиян старше 55 лет этот показатель выше и составил 29%.

Большинство участников опроса (61%) запланировали отметить праздник дома в кругу семьи и друзей. Еще 12% респондентов собрались встретиться вне дома, 9% — пойти в кино, 7% — посетить концерт.

Музыкальные символы Дня защитника Отечества

Аналитики стримингового сервиса изучили предпочтения пользователей и выяснили, какие композиции чаще всего звучат в преддверии 23 февраля. Лидером стала песня «Когда весна придет, не знаю» в исполнении советского актера Николая Рыбникова.

Наиболее популярными также оказались «Русское поле» эстрадного певца Валерия Ободзинского, «Течет река Волга» народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, «С чего начинается Родина» народного артиста СССР Георга Отса и оркестра Всесоюзного радио, а также «Дрозды» ансамбля Песняры.

Какие книги читают и какое кино смотрят мужчины

Книжный сервис составил рейтинг наиболее востребованных у мужчин произведений. Первое место занял роман «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Также в список также вошли «Железное пламя» и «Четвертое крыло» автора Ребекки Яррос, «Атлант расправил плечи» драматурга Айн Рэнд, «Граф Монте-Кристо» французского писателя Александра Дюма.

В этом же списке оказались и произведения русской классики и фантастики — «Братья Карамазовы», «Тихий Дон», «Пикник на обочине». Среди нон-фикшна популярностью пользуются «Тонкое искусство пофигизма» и «Sapiens. Краткая история человечества».

К тому же онлайн-кинотеатр проанализировал просмотры фильмов и сериалов о работе силовых структур за последние три месяца. В пятерку лидеров вошли триллер «Матрешка», боевик «Позывной „Альфа“», два сезона «Зверобоя» и детектив «Черное солнце».

Ранее, писал 5-tv.ru, россияне назвали худшие подарки на День защитника Отечества и 8 Марта. Опрос Газета.ру показал, что лишь 10% респондентов уверены, что данный праздник исключительно для военных.

