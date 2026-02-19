Более 200 мероприятий ко Дню защитника Отечества пройдут в столице

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В Москве в этот праздничный день можно будет как узнать что-то новое о военной истории России, так и проверить свои силы в различных конкурсах и квизах.

Чем заняться 23 февраля в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
День защитника Отечества

Культурные площадки Москвы подготовили более 200 мероприятий к Дню защитника Отечества. О том, чем заняться в праздник, рассказали на портале mos.ru.

В Кинотеатрах сети «Москино» будут проходить показы отечественных картины на военную тематику. Все желающие смогут увидеть такие ленты, как: «Подольские курсанты», «Батальонъ» и «Офицеры». Перед показом последнего в многофункциональном зале «Горький Холл» киновед Алексей Тремасов расскажет об истории создания фильма.

В кинопарке «Москино» 23 февраля можно будет пройти тематический квест «Почтальон Победы», увидеть реконструкции сражений Первой мировой войны, стать участником мастер-классов, попробовать блюда полевой кухни и посетить выставку военного транспорта XX века.

В праздничный день двери откроют и музеи города. Лекции, выставки и специальные программы подготовили Государственный музей обороны Москвы, Музей героев Советского Союза и России, Музеии Москвы и Зеленограда.

А в Музей-панораме «Бородинская битва» юным горожанам покажут, как зарядить пехотное ружье и что хранилось в солдатском ранце. Там же пройдет квиз, на котором можно будет проверить свои знания военной истории России.

На сценах столичных театров с 23 по 25 февраля покажут тематические спектакли о героях прошлого и настоящего.

А в парках Москвы с 20 по 23 февраля пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, выступления творческих коллективов. Например, 21 февраля в саду «Эрмитажа» состоится мастер-класс и турнир по керлингу, участниками которого станут, в том числе и ветераны Спецоперации. Проведет занятие десятикратный чемпион РФ по этому виду спорта Алексей Камнев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как красиво и трогательно поздравить защитников Отечества с 23 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День защитника Отечества
