Более 200 мероприятий ко Дню защитника Отечества пройдут в столице

В Москве в этот праздничный день можно будет как узнать что-то новое о военной истории России, так и проверить свои силы в различных конкурсах и квизах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Культурные площадки Москвы подготовили более 200 мероприятий к Дню защитника Отечества. О том, чем заняться в праздник, рассказали на портале mos.ru.
В Кинотеатрах сети «Москино» будут проходить показы отечественных картины на военную тематику. Все желающие смогут увидеть такие ленты, как: «Подольские курсанты», «Батальонъ» и «Офицеры». Перед показом последнего в многофункциональном зале «Горький Холл» киновед Алексей Тремасов расскажет об истории создания фильма.
В кинопарке «Москино» 23 февраля можно будет пройти тематический квест «Почтальон Победы», увидеть реконструкции сражений Первой мировой войны, стать участником мастер-классов, попробовать блюда полевой кухни и посетить выставку военного транспорта XX века.
В праздничный день двери откроют и музеи города. Лекции, выставки и специальные программы подготовили Государственный музей обороны Москвы, Музей героев Советского Союза и России, Музеии Москвы и Зеленограда.
А в Музей-панораме «Бородинская битва» юным горожанам покажут, как зарядить пехотное ружье и что хранилось в солдатском ранце. Там же пройдет квиз, на котором можно будет проверить свои знания военной истории России.
На сценах столичных театров с 23 по 25 февраля покажут тематические спектакли о героях прошлого и настоящего.
А в парках Москвы с 20 по 23 февраля пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, выступления творческих коллективов. Например, 21 февраля в саду «Эрмитажа» состоится мастер-класс и турнир по керлингу, участниками которого станут, в том числе и ветераны Спецоперации. Проведет занятие десятикратный чемпион РФ по этому виду спорта Алексей Камнев.
