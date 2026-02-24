Участники московских ярмарок отправили подарки бойцам СВО

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Жители столицы передали на фронт десятки килограммов еды: тушенку из оленины, алтайский мед, картофель и многое другое.

Как москвичи поздравили бойцов СВО с 23 Февраля

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Тема:
День защитника Отечества

Участники московских ярмарок передали бойцам СВО посылки к 23 Февраля

В преддверии 23 Февраля участники московских ярмарок отправили бойцам специальной военной операции (СВО) подарки. Об этом говорится на портале mos.ru.

Жители и гости столицы регулярно помогают военнослужащим. К праздникам они стараются подготовить что-то особенное, чтобы наши бойцы порадовались.

В этот раз, как и раньше, на фронт отправили в основном продукты питания. В зону СВО передали десять коробок тушенки из оленины, 30 килограммов уникального алтайского меда, сто килограммов сухофруктов и орехов, а также полтонны картофеля, яблоки и домашние соленья. Кроме того, бойцы получили теплую одежду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь Дня защитника Отечества в Музее Победы прошел масштабный флешмоб, цель которого — поддержать участников СВО. В рамках этой акции более двух тысяч человек исполнили песню «Мы едины! Непобедимы!» из проекта «Главные детские песни».

